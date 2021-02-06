В Карелии снова зафиксировали четыре смерти от коронавируса

В Карелии подтверждены еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции. По данным Оперштаба, в Кондопожской ЦРБ скончалась жительница Кондопоги 1955 года рождения, а в Республиканской инфекционной больнице умерли трое жителей Петрозаводска: мужчина 1935 года рождения и женщины 1933 и 1941 годов рождения. Все четверо пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Отметим, что, по информации Оперштаба, впервые четыре смерти от коронавируса были зафиксированы в Карелии 3 февраля. Такую же цифру в сводке указали и накануне, 5 февраля. Ранее такого числа летальных исходов не было.

При этом в целом заболеваемость, по официальным данным, снижается. За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 205 человек (накануне болезнь обнаружили у 229-ти граждан). 28 пациентов имеют симптомы средней тяжести, пятеро находятся в тяжелом состоянии. // Фото: pixabay.com/ru