Telegram удаляет каналы с личными данными силовиков и протестующих

Модераторы Telegram заблокировали несколько каналов, в которых публиковались личные данные об участниках протестных акций в России. Точно также в бан попали каналы, где распространяли данные о сотрудниках правоохранительных органов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

– За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров,

– цитирует Дурова РИА «Новости».

Основатель ресурса добавил, что подобное использование мессенджера противоречит правилам, которые запрещают призывы к насилию. Из-за этого уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS0, так как оно не получает одобрение Apple.

Напомним, протестные акции прошли 23 января и 31 января в разных городах России, а также в Петрозаводске. На первой акции было задержано более двадцати человек.