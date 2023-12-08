Названы ошибки при выборе места для Wi-Fi роутера

От места, где находится Wi-Fi роутер, зависит уровень сигнала. Специалисты издания «БелНовости» не советуют ставить маршрутизатор на пол, прятать в закрытую мебель, нишу, между массивными предметами интерьера или между стеной и мебелью.

Также не стоит размещать роутер рядом с микроволновкой, стационарным компьютером или телевизором. Прибор должен располагаться хотя бы в метре от них, иначе техника будет «глушить» сигнал. Также металлические и керамические предметы способны поглотить Wi-Fi сигнал.

Наиболее подходящим местом для роутера будет высокая точка в коридоре, например, шкаф, или комната, где человек чаще всего пользуется интернетом. // фото freepik.com/ rawpixel.com