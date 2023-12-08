08 декабря 2023, 20:12
Петрозаводчанка рассказала об опасной дороге к поликлинике на Кукковке
Со слов петрозаводчанки, дорогу не чистят
Пациентам филиала поликлиники №4 на Кукковке приходится осторожно передвигаться, чтобы не сломать кости или не получить ушиб, на скользкой дорожке.
Наша читательница рассказала, что живет поблизости с филиалом на Ровио. Дорогу, с ее слов, не чистят, всегда лед.
Женщина переживает за тех, кто вынужден ходить по столь опасному маршруту. // фото читательницы «Петрозаводск говорит»