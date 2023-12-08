Петрозаводчанка рассказала об опасной дороге к поликлинике на Кукковке

Пациентам филиала поликлиники №4 на Кукковке приходится осторожно передвигаться, чтобы не сломать кости или не получить ушиб, на скользкой дорожке.

Наша читательница рассказала, что живет поблизости с филиалом на Ровио. Дорогу, с ее слов, не чистят, всегда лед.

Женщина переживает за тех, кто вынужден ходить по столь опасному маршруту. // фото читательницы «Петрозаводск говорит»