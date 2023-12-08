Путин наградил звездой Героя России бойца из Карелии

Накануне Дня Героев Отечества глава государства Владимир Путин вручил в Кремле медали «Золотая звезда» Героям России.

Высокую награду из рук президента поручил уроженец Медвежьегорского района Максим Поташов. Его наградили за личное мужество и выполнение важных военных задач.

Отделение беспилотников под командованием Поташова уничтожило одиннадцать боевых бронированных машин и более чем 90 противников в районе Харьковской области. Наш земляк лично выявил передвижение двух диверсионно-разведывательных групп неприятеля. Он корректировал огонь артиллерии и танков, в результате были уничтожены три боевые бронированные машины и более 40 бойцов противника.

В пресс-службе губернатора республики сообщили, что указом президента Максиму Поташеву присвоено звание Героя РФ. Он стал пятым жителем Карелии, который удостоен этой высокой награды. В новейшей истории страны звания Герой России было присвоено лыжнице Ларисе Лазутиной, летчику Илье Сизову, космонавту Дмитрию Кондратьеву и участнику Второй чеченской войны Александру Калинину посмертно. // фото kremlin.ru