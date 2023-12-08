Школу в Карелии наказали рублем за следы протечек

Школа в Карелии вовремя не устранила следы протечек, за что была оштрафована. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идет о школе №6 в Сегеже на улице Монтажников. Администрация общеобразовательной организации вовремя не выполнила предписание Роспотребнадзора и не устранила дефекты внутренней отделки.

В частности, перед входом в женскую раздевалку на первом этаже на потолке и стенах были следы течи с крыши. Следы протечки были и в актовом зале, а также в столовой.

Мировой суд рассмотрел административные материалы и назначил школе штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее за выявленные Роспотребнадзором в столовой школы в Лоухи нарушения учебное заведение также оштрафовали. // фото freepik.com