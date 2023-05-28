Названо самое вредное мясо

Диетолог Андрей Бобровский рассказал о том, что больше всего вредных жиров содержится в красном мясе, прежде всего, в свинине. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

«В современной диетологии мясо было исследовано вдоль и поперек. В итоге самым вредным признали жирное красное мясо, в первую очередь свинину. В ее составе содержится большое количество насыщенных, или "плохих", жиров. Чем их больше, тем мясо хуже, потому что они благоприятствуют развитию болезни цивилизации номер один – атеросклероза, за которым следуют инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения. Именно от этой болезни чаще всего умирает современный человек»,

- отметил эксперт.

При этом имеется одно исключение. Оно было выявлено учеными, которые изучали «кавказский парадокс» - долгожительство, связанное с употреблением большого количества жирного мяса.

«Выяснилось, что эти долгожители ели мясо не взрослых баранов, а ягнят. Удивительно, но мясо молодого барашка по составу жиров напоминает рыбу, то есть в нем преобладают "хорошие" жиры. То есть мясо молодого барашка красное, но по составу жиров полезное», - указал врач. // Фото: unsplash.com