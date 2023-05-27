Россиянам рассказали об опасности травмирования родинок

Онколог Максим Астраханцев объяснил, чем опасны травмирования родинок и что делать в подобной ситуации. Слова специалиста приводит RT.

Как отметил врач, травмы родинок грозят неприятными последствиями - кровотечением, шрамами, инфекциями. В то же время не всегда они провоцируют развитие рака, рассказал специалист.

Астраханцев указал, что в случае повреждения родинки ее нужно оперативно обработать антисептиком и идти на прием к онкологу для проведения гистологического анализа новообразования.

Врач призвал уделять больше внимания родинкам на тех участках тела, которые наиболее подвержены трению одежды, - на шее, плечах, пояснице, запястьях. Они травмируются чаще всего, подытожил медик. // Фото: unsplash.com