27 мая 2023, 16:38
Россиянам рассказали об опасности травмирования родинок
Врач объяснил, что нужно делать, если пострадала родинка
Онколог Максим Астраханцев объяснил, чем опасны травмирования родинок и что делать в подобной ситуации. Слова специалиста приводит RT.
Как отметил врач, травмы родинок грозят неприятными последствиями - кровотечением, шрамами, инфекциями. В то же время не всегда они провоцируют развитие рака, рассказал специалист.
Астраханцев указал, что в случае повреждения родинки ее нужно оперативно обработать антисептиком и идти на прием к онкологу для проведения гистологического анализа новообразования.
Врач призвал уделять больше внимания родинкам на тех участках тела, которые наиболее подвержены трению одежды, - на шее, плечах, пояснице, запястьях. Они травмируются чаще всего, подытожил медик. // Фото: unsplash.com