27 мая 2023, 15:21
Маленького ребенка госпитализировали с отравлением алкоголем в Москве
В столице выясняют обстоятельства, при которых младшеклассник выпил спиртное
В Москве восьмилетний мальчик попал в больницу с отравлением алкоголем. Об этом сообщает mk.ru.
По данным издания, инцидент произошел в среду. Ребенок участвовал в соревнованиях по рукопашному бою, после чего отпросился у родителей ненадолго погулять. Вскоре его нашли на улице в состоянии опьянения.
Младшеклассника госпитализировали. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное. // Фото: unsplash.com