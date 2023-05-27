Маленького ребенка госпитализировали с отравлением алкоголем в Москве

В Москве восьмилетний мальчик попал в больницу с отравлением алкоголем. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел в среду. Ребенок участвовал в соревнованиях по рукопашному бою, после чего отпросился у родителей ненадолго погулять. Вскоре его нашли на улице в состоянии опьянения.

Младшеклассника госпитализировали. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное. // Фото: unsplash.com