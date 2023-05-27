В России возобновят выдачу биометрических загранпаспортов

С 1 июня в России возобновится выдача биометрических загранпаспортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.

Россияне смогут подать заявление на выдачу паспорта нового образца через госуслуги, территориальный орган МВД или МФЦ.

Прием заявлений на выдачу биометрических паспортов был приостановлен 2 февраля. Это объяснили техническими проблемами со стороны Гознака.

Загранпаспорт нового образца выдается на десять лет. Он содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев. // Фото «Петрозаводск говорит»