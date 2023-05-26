Россиянкам назвали три вещи для стильного летнего образа

Стилист Диана Плиско назвала вещи, необходимые для создания стильного образа предстоящим летом. Слова специалиста приводит портал Teleprogramma.pro.

Так, эксперт рекомендует женщинам обратить внимание на льняные костюмы. «Комплект может состоять из рубашки-оверсайз как с коротким рукавом, так и с длинным и шорт на резинке», - объяснила она.

Помимо этого, летом 2023 года будут актуальны майки-алкоголички, а также джинсовые шорты или шорты-бермуды, указала Плиско. // Фото: unsplash.com