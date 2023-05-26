Врач рассказала о негативном влиянии острой пищи на здоровье и красоту

Нутрициолог Елена Богатова предупредила россиян о негативном влиянии на здоровье острой пищи. Слова эксперта приводит «Лента.ру».

Как отметила врач, острые блюда могут вызывать расширение кровеносных сосудов. Из-за этого кожа краснеет, а также стимулируется потоотделение, в результате чего кожа становится жирной.

У людей с аллергией острая еда может провоцировать раздражение кожи, а также покраснение и опухание.

Помимо этого употребление острых продуктов плохо сказывается на состоянии зубов. Острая и кислая еда может разъедать эмаль, что ведет к повышению чувствительности зубов и кариесу.

«Умеренное потребление острой пищи в рамках сбалансированной диеты, скорее всего, не окажет серьезного влияния на внешний вид. Однако если у вас есть проблемы с кожей или зубами, может быть полезно ограничить потребление острых продуктов. В этом случае нужно проконсультироваться с врачом», - резюмировала Богатова. // Фото: unsplash.com