Медик рекомендовал некоторым россиянам отказаться от кваса

Людям с некоторыми болезнями не стоит пить ни один из видов кваса. Об этом предупредил диетолог Михаил Гинзбург, его слова приводит «Москва 24».

Как отметил эксперт, в магазинном квасе может быть много сахара, что значительно повышает уровень глюкозы в крови. Такой квас противопоказан пациентам с диабетом. В домашнем же квасе сахара обычно немного, подчеркнул Гинзбург.

В то же время людям с заболеваниями желудка нельзя пить ни магазинный, ни домашний квас. Этот напиток раздражает желудок и может вызвать усиление болей, обострение, объяснил медик. // Фото: unsplash.com