Сумму первоначального взноса по ипотеке на днях повысят

Минимальная ставка первого взноса по ипотеке с 1 июня поднимется до 20 процентов. Об этом официально сообщил ЦБ РФ.

С 1 января следующего года первый взнос для желающих взять жилищный заем составит уже 30 процентов от его суммы. Сейчас это всего 10 процентов от цены квартиры или дома.

Изменения не затронут ипотеку с господдержкой, по ней первоначальной взнос составляет минимум 15 процентов от стоимости жилья. // фото: pixabay.com