Менять пол по желанию человека собираются запретить в России. Соответствующую инициативу прорабатывают в Госдуме. О проекте закона сегодня пишет газета «Ведомости».

Для этого требуется внести изменения в законы «Об основах охраны здоровья» и «Об актах гражданского состояния». Если поправки примут, то россияне не смогут менять пол с помощью медицинских процедур, а также вносить правки в паспорт и другие документы. В случае одобрения, справки о психическом состоянии «трансгендеризм» больше не будут работать. Проект еще не внесен в нижнюю палату парламента.

Как пишет газета, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить представителей Минздрава на рассмотрение инициативы в первом чтении.

Источник «Ведомостей» предположил, что финальная версия законопроекта еще может измениться. В Думе обсуждали, что в законе должны быть четко определены медицинские показания, в связи с которыми человек все-таки может получить разрешение на операцию по смене пола и после этого замену документов. // фото unsplash.com