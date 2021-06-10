Названо лучшее время для кофе

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала об идеальном времени для употребления кофе. По ее мнению, пить кофе перед или после еды вредно.

«Своим пациентам я не рекомендую кофе натощак или сразу после приема пищи. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Эти минералы — основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья»,

— рассказала врач в интервью радио Sputnik.

Эксперт сообщила, что кофе лучше пить перед приемами пищи, не менее чем за полчаса до еды и как минимум через час после трапезы. // Фото: eda-land.ru