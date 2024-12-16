Названа самая популярная у туристов из России страна

Турция стала самой популярной страной в 2024 году среди российских туристов. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, его слова приводит aif.ru.

Горин отметил, что в этом году в Турции отдохнули 6,7 миллиона россиян. Этот показатель составляет более 50 процентов от всего выездного организованного российского турпотока.

Помимо этого, многие россияне летают через Турцию в страны, с которыми у нашей страны нет прямого авиасообщения. В этом году проездом в Турции побывали не менее двух миллионов наших соотечественников. // Фото «Петрозаводск говорит»