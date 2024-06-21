Названа самая опасная уличная еда
Употребление уличной еды может грозить заражением различными инфекциями. Об этом рассказал гастроэнтеролог Алексей Боярко, его слова приводит aif.ru.
Как отметил врач, опаснее всего покупать еду во временных уличных кафе и в передвижных точках. Боярко объяснил, что в таких точках санитарные нормы соблюдаются хуже, поскольку зачастую там нет места, чтобы правильно оборудовать кухню.
Специалист назвал любые продукты из молока, в том числе и мороженое без упаковки, самыми вероятными источниками заражения.
Врач предупредил, что острые кишечные инфекции также могут вызывать и другие виды стритфуда из скоропортящихся продуктов: колбасы, сыра и яиц. Также, по его мнению, лучше отказаться от покупки закусок, в составе которых есть майонез, так как их срок хранения очень короткий, особенно в жару. // Фото: unsplash.com / Rachel Park