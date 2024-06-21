Популярное российское юмористическое шоу перезапустят

Популярное российское юмористическое шоу «6 кадров» будет перезапущено. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Проект получил название «6 кадров+». Режиссером новой передачи станет Александр Жигалкин, который создавал и оригинальное шоу.

Не уточняется при этом, какие актеры будут работать над новой программой. В первом сезоне шоу «6 кадров+» запланированы 20 выпусков. Премьера ожидается в новом телесезоне. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder