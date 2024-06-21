21 июня 2024, 20:29
Девочка погибла на железной дороге в Ленобласти
Следователи выясняют обстоятельства смертельного травмирования ребенка поездом
В Ленинградской области 17-летняя девушка попала под поезд и погибла. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, трагедия случилась в Гатчинском районе сегодня, 21 июня. Несовершеннолетняя оказалась на железной дороге вне зоны пешеходного перехода.
Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело. // Фото Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ