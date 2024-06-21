Девочка погибла на железной дороге в Ленобласти

В Ленинградской области 17-летняя девушка попала под поезд и погибла. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, трагедия случилась в Гатчинском районе сегодня, 21 июня. Несовершеннолетняя оказалась на железной дороге вне зоны пешеходного перехода.

Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело. // Фото Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ