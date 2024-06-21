Трассу «Кола» перекроют в воскресенье

В воскресенье, 23 июня, в Ленинградской области будет перекрыто движение по трассе «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным ведомства, федеральная магистраль будет перекрыта на 236-м километре из-за разводки моста через Свирь. Она будет произведена с 12:50 до 15:00. В это время по реке пройдет барже-буксирный состав.

Отмечается, что в том случае, если состав не успеет подойти к мосту к указанному времени, разводка будет перенесена на сутки. // Фото «Петрозаводск говорит»