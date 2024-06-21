Большинство россиян 22 июня чтят память жертв Великой Отечественной

79% россиян в День памяти и скорби чтят память жертв Великой Отечественной войны и вспоминают о подвиге старшего поколения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного АНО «Диалог Регионы».

90% опрошенных признают геноцидом действия нацистов и их пособников относительно населения СССР в период войны. 82% считают важным поддерживать значимость даты 22 июня на государственном уровне и проводить памятные мероприятия.

77% респондентов знают, в чем заключался план «Барбаросса», 46 процентам известно про план «Ост».

Исследование общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 17 июня 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 200 россиян старше 18 лет.

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, в которой погибли 26,6 миллиона советских граждан, большая часть — мирные жители. В этот день в России вспоминают тех, кто ценой жизни защищал Отечество и стал жертвой нацистского геноцида.

Защитой исторической памяти в России занимается созданный в 2023 году Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ. Он консолидирует усилия по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte