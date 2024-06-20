У известного российского телеведущего выявили рак

У телеведущего Отара Кушанашвили выявлен рак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга журналиста, музыкального критика Владимира Полупанова.

По данным источника, ведущий был госпитализирован с подозрением на панкреатит, однако при обследовании у него была обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Сейчас идет операция.

«Я на связи, я же его близкий друг, я на связи с сестрой, с женой его, поэтому я не черпаю информацию из посторонних источников, я напрямую. Сейчас идет операция на брюшную полость. Нашли опухоль, я не знаю точно, поджелудочная или другой орган, было подозрение на панкреатит, но нашли опухоль», - сказал Полупанов. // Фото: unsplash.com / Mat Napo