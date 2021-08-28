Названа причина ночного визита российских силовиков к лидеру Rammstein

Во время ночного визита силовики в Тверской области предупредили лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна о недопустимости нарушения ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий»,

- рассказал источник агентства.

Ранее сообщалось о том, что минувшей ночью силовики провели следственные мероприятия в номере Тилля Линдеманна. Музыкант сейчас находится в Тверской области, где он должен выступить с концертом. Фото pikabu.ru