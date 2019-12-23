Названа дата обращения Путина с посланием к Федеральному собранию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января 2020 года. Об этом пишет МК.ru.

Послание к федеральному собранию предусмотрено Конституцией. Оно позиционируется как программный политико-правовой документ, выражающий видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.