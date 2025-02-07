Назван защищающий от рака популярный продукт

Свекла защищает от рака и помогает при запорах. Об этом рассказали реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша в программе «О самом главном», слова специалистов приводит «Лента.ру».

Так, Агапкин объяснил, что свекла содержит клетчатку, и порекомендовал этот продукт тем, кто страдает от проблем со стулом.

«Что интересно - она содержит не грубую клетчатку, которая может раздражать стенки кишечника, а водорастворимую, мягкую, то есть она очень деликатно действует [при запорах], но при этом весьма эффективно»,

- сказал медик.

Другой доктор, Марина Макиша, добавила, что в свекле содержится бетаин, который борется с раковыми клетками. Этот корнеплод можно употреблять для профилактики рака кишечника и рака предстательной железы, резюмировала эксперт. // Фото: unsplash.com / Nrd