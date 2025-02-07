Ребенку разбили голову молотком в российской школе

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник разбил голову своему ровеснику молотком. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Эпизод в школе попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как один из учеников бьет другого молотком по голове, после чего спешно убегает. Пострадавший хватается от боли за голову.

Мальчика госпитализировали с ушибленной раной теменно-затылочной области. Нападавший рассказал полиции, что постоянно конфликтовал с пострадавшим: тот его дразнил и якобы угрожал выбить зубы.

По данным источника, нападавший семиклассник состоит на профилактическом учете. В школе его считают проблемным и конфликтным ребенком. // Фото «Петрозаводск говорит»