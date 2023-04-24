Назван текущий уровень инфляции в России

Инфляция в России опустилась до уровня в три процента. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов, слова чиновника приводит ТАСС.

Как отметил министр, замедление инфляции стало результатом действий правительства страны и Центробанка. Силуанов считает, что были приняты необходимые решения, которые позволили справиться с большей частью введенных санкций.

Ранее ЦБ сообщал, что годовая инфляция в России в марте снизилась до 3,51 процента. \\ Фото: "Петрозаводск говорит"