Назван самый полезный сок

Диетолог Римма Мойсенко поставила на первое место гранатовый сок, который, как известно, помогает в борьбе с железодефицитной анемией (но, конечно, лечение не заменяет). Об этом врач рассказала радио Sputnik.

Гранатовый сок повышает иммунитет, он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов. Также он улучшает работу кишечника, помогает совладать с усталостью.

«Гранатовый сок поднимает уровень гемоглобина в крови и помогает в лечении железодефицитной анемии – она часто выявляется у людей, которые жалуются на отсутствие сил. Это происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа в составе гранатового сока»,

— отметила специалист.

Готовить гранатовый сок врач советует самостоятельно, потому что свежевыжатый сок дает почти двойную пользу. // Фото: PxHere