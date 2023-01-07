«Кракен» пришел на смену «Омикрону»

В Европе отмечено стремительное распространение нового подвида омикрон-штамма COVID-19 «кракен», который уже не дает спать эпидемиологам в США, пишет Радио Sputnik со ссылкой на Politico.

«Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами»,

– говорится в статье.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, «кракен» впервые был выявлен 22 октября 2022 года в США, этот подвариант омикрон-штамма стал «наиболее трансмиссивным».

«Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней", – пишет Politico.