Назван мотив напавшего на школу в Финляндии ребенка

Мальчик, устроивший стрельбу в школе города Вантаа в Финляндии 2 апреля, подвергался издевательствам. Об этом сообщает Yle.

По данным издания, буллинг был основным мотивом действий 12-летнего ребенка. В школе мальчик был жертвой издевательств со стороны других детей.

Стрельба в учебном заведении произошла утром 2 апреля. В результате трагедии один мальчик погиб, ранены две девочки. Всем участникам инцидента по 12 лет.

У нападавшего при себе было обнаружено огнестрельное оружие. Отмечается, что оно принадлежит близкому родственнику стрелка, у которого имеется лицензия. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli