Назначен новый начальник полиции Петрозаводска

6 декабря личному составу Управления МВД по Петрозаводску был представлен новый начальник. Им стал полковник Андрей Лебидка, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Лебидка пришел на службу в органы внутренних дел в 1995 году. Длительный опыт работы нового начальника полиции карельской столицы связан с деятельностью именно в нашем городе.

Министр внутренних дел Карелии генерал-майор Дмитрий Сергеев пожелал новому начальнику полиции успехов и выразил надежду на то, что под его руководством Управление будет решать поставленные задачи. // Фото МВД по РК