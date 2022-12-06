Что-то вонючее и желтое течет в Онежское озеро

Большое пятно образовалось на днях на Онежском озере. Загрязнение зафиксировал фотограф Игорь Подгорный и опубликовал в своем аккаунте ВКонтакте.

Нечто странное, стекающее в воду, он обнаружил в понедельник, 5 декабря, в створе Ленинградской улицы около жилого комплекса «Аквамарин». Площадь пятна составила примерно 200-300 кв.м.

- В Онежское озеро в очередной раз течет какая-то дрянь (цветом и запахом напоминает канализацию),

- написал Подгорный.

Во вторник, 6 декабря, в ЕДДС Петрозаводска заявили, что воду желтого цвета проверила компания «ПКС – Водоканал». По ее данным, канализация в ливневку не утекает.

Анализ воды показал, что показатель PH равен 7,55, хлора - 27, щелочи - 3, амиака - 0,4, цветности - 20, остаточного хлора тоже нет.

Есть предположение, что это текут подземные воды. В ситуации сейчас разбирается Росприроднадзор.

- Находящаяся рядом канализационная насосная станция, работает в нормальном режиме, - сообщили в ЕДДС. // фото: Игорь Подгорный/ВКонтакте