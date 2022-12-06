Жители Костомукши могут проходить реабилитацию на месте и не выезжать

Медицинскую реабилитацию в стационаре Костомукши с октября прошли уже 18 пациентов, еще 10 продолжают лечение. Это стало возможным благодаря модернизации Межрайонной больницы № 1, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Для лечебного учреждения закупили необходимое оборудование, провели переподготовку врача-невролога по физической реабилитационной медицине, оформили лицензию.

Теперь жители Костомукши, а также Калевальского и Муезерского районов районов не должны ехать для реабилитации в Петрозаводск или Пряжу. Речь идет о пациентах с неврологическими и соматическими заболеваниями: полинейропатиями, последствиями тяжелой коронавирусной инфекции и ОНМК. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте