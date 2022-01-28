Найденный на улице смартфон привел жителя Карелии на скамью подсудимых

Несовершеннолетний юноша в одном из поселков Прионежского района потерял смартфон стоимостью 15 тысяч рублей. Тот, кто его нашел, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Подросток предположил, что уронил телефон на улице, когда шел домой. Сотрудники угрозыска выяснили, что гаджетом пользуется 47-летний житель этого же поселка.

Он признался, что нашел смартфон на улице и решил взять себе, чтобы пользоваться. Владельца гаджета мужчина искать не стал. Телефон изъяли и возбудили уголовное дело о краже. // Фото: Pexels/Pixabay.com