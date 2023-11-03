Население Карелии продолжает сокращаться

Карелиястат опубликовал данные об изменении численности населения республики в январе-августе 2023 года. Информация приведена в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении РК.

Так, в первые восемь месяцев года в Карелии родились 2888 детей. В 2022 году за этот же период новорожденных было 2964. В январе-августе 2023 года умерли 5764 человека. Годом ранее - 6672. Таким образом, в республике падает и рождаемость, и смертность. Естественная убыль населения составила в этом году 2876 человек.

За первые восемь месяцев года на ПМЖ в Карелию прибыли 10 063 человека. Навсегда покинули республику 9924 человека. Миграционный прирост составил 139 человек.

Актуальная численность населения Карелии не приводится. Отметим, что по данным на 1 января 2023 года в республике проживали 527 880 человек. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo