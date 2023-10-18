Карелиястат назвал численность населения республики

Карелиястат представил информацию о населении республики на 1 января 2023 года. Данные приведены на официальном сайте ведомства.

Так, в начале этого года в Карелии проживали 527 880 человек. В республике больше женщин (291,2 тысячи), чем мужчин (236,7 тысячи). На 1000 мужчин в РК приходится 1230 женщин.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин составила 63,1 года. Женщин - 75 лет.

Дети до 18 лет составляют 19,3% населения республики. Люди старше 65 лет - 18,9% населения.

В городах Карелии в начале года жили 420 887 человек. Сельское население составило 106 993 человека. // Фото «Петрозаводск говорит»