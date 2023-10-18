Новый арт-объект появится в центре Петрозаводска

В Петрозаводске появится новый арт-объект, его установят в Зарецком парке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Композиция «Ферма любви» будет представлять из себя свисающие металлические цепи, подвешенные на круглой балке, и каменный куб с контурами рук в центре. Автором работы стал архитектор Евгений Фролов.

Отмечается, что Фролов вдохновлялся образом устричных ферм, на нитях которых постепенно вырастают устрицы. Таким же образом и замки, которые любят вешать молодожены, постепенно будут нарастать на арт-объекте. // Фото «Петрозаводск говорит»