Опубликовано видео установки куполов на строящемся храме на Кукковке

26 октября на строящемся храме в честь Казанской иконы Божей Матери установили купола. В Карельской епархии сообщили, что они были изготовлены в Подмосковье. Диаметр самого большого купола - 8,5 метра, диметр малых куполов - по 5,5 метра.

Оператор телеканала «Ника Плюс» Евгений Евдокимов увидел все своими глазами и сделал видеозарисовку, которую мы и предлагаем вам посмотреть.

25 октября купола освятил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. А в прошлом году Владыка совершил чин освящения десяти колоколов для нового храма, вес самого большого из них - 1250 килограммов. (Видео)