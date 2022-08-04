Население Карелии продолжает сокращаться

Карелиястат опубликовал актуальные данные о численности населения республики. Информация представлена в ежемесячном докладе ведомства о социально-экономическом положении Карелии.

Так, на 1 июня в республике проживали 600,3 тысячи человек. С начала года численность населения уменьшилась на 2,7 тысячи.

В январе-мае 2022 года в республике родились 1760 детей, умерли 4677 человек. И рождаемость, и смертность снизились в сравнении с тем же периодом 2021 года.

В первые пять месяцев этого года в республику на ПМЖ приехали 6304 человека, навсегда покинули Карелию 6119 человек. Фото «Петрозаводск говорит»