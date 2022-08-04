Жители Рауталахти сидят без воды из-за дырявого трубопровода

Деревня на берегу Ладожского озера в Питкярантском районе осталась без воды из-за проблем с трубопроводом.

Подрядчик устранил утечку на действующем трубопроводе в Рауталахти, ведет работы по замене центрального водопровода, сообщили в госкомитете по жилищному надзору. Чтобы защитить насос от перенапряжений, вызванных грозами, заказано специальное оборудование. Работы продолжатся до конца следующей недели.

В ведомстве сообщили, что при обследовании трубопровода нашли новую утечку, из-за которой давление в действующем трубопроводе понижено. Жители Рауталахти получают коммунальную услугу по холодному водоснабжению ненадлежащего качества. Ход устранения неисправностей на сетях находится на контроле госкомитета. (фото vk.com)