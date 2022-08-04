20 сирот отметят новоселье в Петрозаводске

Городские власти купили два десятка квартир для детей-сирот. Жилье приобрели в благоустроенных домах. В мэрии сообщили, что более половины квартир предоставлены детям-сиротам, по оставшимся завершаются необходимые процедуры. На днях ключи от благоустроенной однушки на Древлянке передали новоселу.

В администрации Петрозаводска сообщили, что в этом году у города есть возможность приобрести 21 квартиру, 20 из них находятся в процессе оформления и предоставления ключей. (фото пресс-центр администрации города)