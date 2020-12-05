Нарушителей масочного режима ловили в магазинах Петрозаводска

Власти города продолжают проверки соблюдения противоэпидемиологических мер на объектах розничной торговли и сферы услуг. Так, в минувшую пятницу, 4 декабря, рейды прошли в нескольких магазинах Октябрьского района, сообщили в мэрии.

В центре внимания контролеров были вопросы организации противоэпидемиологических мероприятий со стороны администрации и персонала магазинов, соблюдение масочного режима и ограничения посетителей по возрасту. Согласно антиковидному режиму, в будни время с 10 до 13 выделено для покупателей старше 65 лет.



По итогам рейда в одном из торговых центров Октябрьского района сотрудник полиции составил протокол на посетителя без маски. Управляющим магазинов напомнили о необходимости строгого соблюдения мер, введенных губернатором Карелии.

Напомним, суды республики уже начали рассматривать административные дела в отношении нарушителей антиковидных мер. В Лоухском районе девять человек получили предупреждение. В Лахденпохье начали штрафовать. (фото hellomonaco.ru)