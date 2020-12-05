05 декабря 2020, 09:02
Общество

Более 30 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией

Общее число пациентов с внебольничной пневмонией увеличилось в Карелии до 2784 человек

За прошедшие 24 часа в больницы республики госпитализировали 33 человека. У всех – внебольничная пневмония. Об этом утром в субботу сообщает оперативный штаб Карелии по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всем пациентам проводится исследование на COVID-19.

Новых смертей от внебольничной пневмонии в республике за этот период не отмечено.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 2784 пациента, 94 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). (фото radio1.news)

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Метки: 
внебольничная пневмония
новости Карелии
госпитализация
коронавирус
оперативный штаб
статистика