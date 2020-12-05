Более 30 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией

За прошедшие 24 часа в больницы республики госпитализировали 33 человека. У всех – внебольничная пневмония. Об этом утром в субботу сообщает оперативный штаб Карелии по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всем пациентам проводится исследование на COVID-19.

Новых смертей от внебольничной пневмонии в республике за этот период не отмечено.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 2784 пациента, 94 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). (фото radio1.news)