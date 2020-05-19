Напоминаем, как получить детские выплаты от 3 до 16 лет

Право на выплату на детей от 3 до 16 лет имеют родители, чьи дети родились в период с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года. Об этом рассказала заместитель Управляющего Карельского отделения Пенсионного фонда Юлия Ермакова на онлайн-вебинаре, прошедшем на странице Артура Парфенчикова.

По словам Юлии Ермаковой, условий получения выплаты несколько. Дети и родители должны быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории. Кроме того, родители не должны быть лишены родительских прав.

Выплата 10 тысяч рублей – единоразовая. Заявление на нее могут подать как мамы, так и папы, но деньги получит тот, кто обратился с заявлением первым.

Ермакова подчеркнула, что, если детей в семье несколько, выплата начисляется на каждого ребенка. Подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября на портале госуслуг либо лично обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ по предварительной записи. Заявление предоставляется одно на всех детей одной семьи.

В Карелии, по предварительным подсчетам, выплату 10 тысяч рублей получат около 100 тысяч граждан.

«Рекомендую тем, у кого остались вопросы, вступить в группу Пенсионного фонда Карелии в сети «ВКонтакте», мы ежедневно выкладываем там актуальную информацию и проводим горячие линии. По телефонам: 79-59-14, 79-55-55, 79-52-08 можно получить консультацию»,

– добавила Юлия Валерьевна.

О получении выплаты на детей до трех лет читайте здесь, а нюансы получения выплаты на детей от 3 до 7 лет здесь.