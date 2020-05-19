Стали известны условия получения выплаты на детей до трех лет

Кто и как может получить выплату на детей до трех лет? Об этом шла речь на онлайн-вебинаре, прошедшем на странице Артура Парфенчикова. На вопросы ответила заместитель управляющего Карельского отделения Пенсионного фонда Юлия Ермакова.

По ее словам, указом президента от 11 мая единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат родители детей до трех лет за три месяца – апрель, май и июнь. При этом круг ее получения расширен.

Если раньше претендовать на нее могли только те, у кого есть право на материнский капитал, то теперь, в соответствии с указом от 11 мая 2020 года, практически все семьи с детьми до 3 лет имеют право на эту выплату.

Выплата осуществляется из федерального бюджета на каждого ребенка до трех лет и не имеет отношения к средствам материнского капитала. За три месяца, апрель, май и июнь, будет начислено по 5 тысяч рублей, всего 15 тысяч,

– сказала Ермакова.

Подать заявление на выплату можно до 1 октября. Сделать это можно на портале госуслуг или через сайт Пенсионного фонда. Также можно лично обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ по предварительной записи. Заявление предоставляется одно на всех детей одной семьи.

– Опекуны должны подать заявления лично. Почтой заявление послать нельзя, – подчеркнула Ермакова.