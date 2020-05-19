Соколова разъяснила нюансы получения выплаты на детей от 3 до 7 лет

Выплату на детей от 3 до 7 включительно получат малоимущие семьи. При этом они должны не только иметь доход, не превышающий величину прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года – она сейчас составляет 14019 рублей, но и быть гражданами России. Об этом рассказала министр соцзащиты Ольга Соколова в ходе онлайн-вебинара в соцсети «ВКонтакте» на странице Артура Парфенчикова.

«Выплата предоставляется на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно, то есть, я подчеркиваю, практически до 8 лет»,

– подчеркнула Соколова.

Людям достаточно предоставить только заявление, остальное сделают сотрудники соцзащиты. Никаких справок не нужно. Право на выплату имеет один родитель или законный представитель.

Выплата является ежемесячной и будет выплачиваться до совершеннолетия. Ее размер составляет 6583 рубля 50 копеек.

«Важный момент: если на 1 января этого года ребенку уже исполнилось три года, семья сможет получить сумму за весь прошедший год, то есть им она будет перечислена сразу за полгода. По нашим подсчетам, выплатой смогут воспользоваться около 12-12,5 тысяч семей»,

– добавила Соколова.

Существует четыре возможных способа подать заявление на выплату – через Единый портал госуслуг (должна быть электронная подпись), через МФЦ, Центр социальной работы или почтой. Заявления на выплату будет обрабатывать Центр социальной работы.