Судебные приставы Карелии напомнили, как связаться с ними онлайн

Управление ФССП России по Республике Карелия напоминает о способах взаимодействия с гражданами в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с временным прекращением личного приема граждан в аппарате УФССП России по РК и территориальных отделах судебных приставов граждане вправе подать заявление, обратиться посредством почтовой связи – в каждом структурном подразделении УФССП России по Республике Карелия установлены специальные ящики для приема корреспонденции, а также через электронные сервисы ФССП России.

При необходимости подачи письменного обращения непосредственно в аппарат Управления и территориальные отделы судебных приставов с целью исключения скопления значительных групп людей просим вас приносить заранее написанные заявление (обращения).

Поскольку в УФССП России по РК временно прекращен личный прием, то взаимодействие с гражданами и представителями организаций до улучшения эпидемиологической обстановки организовано следующими способами:

— направление исполнительных документов почтовой связью по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д 33;

— направление электронных обращений на адрес электронной почты mail@r10.fssprus.ru;

— подача обращений посредством Интернет-приемной на официальном интернет-сайте УФССП России по Республике Карелия (www.r10.fssprus.ru);

— получение информации по общедоступным телефонам;

— получение информации посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России.

Почтовые адреса и адреса электронной почты, список общедоступных телефонов отделов судебных приставов указаны на официальном интернет-сайте УФССП России по Республике Карелия в разделе «Контакты».

Если интересует подробная информация об исполнительном производстве, то в этом поможет «Личный кабинет стороны исполнительного производства» на официальном сайте ведомства. При нажатии кнопки «получить услугу» в службу судебных приставов автоматически направляется запрос от заявителя.

Запросить информацию, подать заявление, оплатить имеющуюся задолженность, а также получить результат предоставления государственных услуг ведомства можно с помощью Единого портала государственных услуг по адресу, выбрав в разделе «Каталог услуг» – «Органы власти»- «Федеральная служба судебных приставов».

Руководитель Управления Олег Гончаров, в очередной раз подчеркнул важность дистанционного варианта работы в условиях пандемии:

«Мы еще раз настоятельно просим граждан обращаться с вопросами, связанными с деятельностью судебных приставов, дистанционно – посредством электронных сервисов ФССП России, а также в письменной форме, путем почтовых направлений».

Кроме того, для граждан доступен «Интерактивный помощник стороны исполнительного производства», который поможет определить алгоритм действий для решения конкретной проблемы.