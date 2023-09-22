Налоговая служба запустила сервис, помогающий выбрать имя ребенку

Налоговая служба создала сервис, который поможет выбрать имя ребенку. Сделать это теперь можно на сайте ЕГР ЗАГС.

Сервис интерактивный, он формирует список, основываясь на пяти тысячах реальных имен детей, рожденных после 1 октября 2018 года.

Родителям предлагают разные критерии подбора: пол ребенка, популярность имени, его первые буквы, длина, сочетание имени с отчеством, географию.

Также можно полностью довериться генератору и сделать выбор случайно.

На портале также есть полный список имен, которые давали всем младенцам, появившимся на свет за последние 97 лет - от самого популярного до самого редкого. // фото: fancycrave1/ pixabay.com