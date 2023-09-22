Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за яхты «Апостол Андрей»

В понедельник, 25 сентября, в Ленинградской области остановится движение по трассе «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Федеральная магистраль будет перекрыта с 13 до 15 часов на 236-м километре около города Лодейное Поле. Причиной перекрытия станет разводка моста через Свирь. В это время вниз по реке пройдет яхта «Апостол Андрей».

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»